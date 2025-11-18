López Miras tacha de "injusto" el objetivo de déficit planteado y dice que "vamos tarde" en la reforma del sistema de financiación

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha afirmado este martes que los hechos demuestran que "hay una voluntad nula tanto de negociar como de poder aprobar el presupuesto" por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que "propone un objetivo de déficit igual que el que le tumbaron por dos veces el año pasado" y que ha calificado de "injusto".

López Miras, que ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por la reunión celebrada este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), considera igualmente que "la propuesta que ha hecho sobre la reforma del sistema de financiación autonómica vamos tarde, ya que desde 2014 está caducado el sistema de financiación".

A juicio del presidente, "no se puede reservar todo el déficit el Gobierno de España y dejar para las comunidades autónomas el 0,1%". "Las administraciones en las que recaen los servicios más importantes, sanidad, educación, coberturas sociales, nos quita todo el déficit, nos deja solo el 0,1% y más del casi el 2,9% para el Gobierno de España", por lo que, a su juicio, "no es igualitario".

Por ello, opina que "volver a proponer algo que ya no consiguieron aprobar el año pasado muestra pocas expectativas de poder sacar adelante el presupuesto".

"Tampoco se entiende que quiera proponer plantear y presentar un sistema de financiación sin informar, sin dialogar y sin negociarlo con ninguna comunidad", ha reprochado López Miras.

Y es que, ha subrayado, "llevamos años reivindicando que nos sienten a las comunidades autónomas, nos escuchen, formulen una propuesta, que podamos hacer propuestas, plantear ideas, conformar un sistema de financiación autonómica, que está caducado y es innecesario".

Por ello, señala, "que después de ocho años diga que va a presentar un sistema de financiación sin hablar con las comunidades y sin escucharnos, es una muestra de que tiene pocas esperanzas o poca voluntad de aprobar ese nuevo sistema de financiación autonómica".