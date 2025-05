Ortuño: “Paco Lucas traicionó a la Región de Murcia el pasado martes”

Ha sido una de las intervenciones más esperadas en la jornada de este jueves. El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha comparecido ante los medios para explicar su voto negativo al ‘blindaje’ al Trasvase -y el de los diputados socialistas murcianos- el pasado martes en el Congreso. Lucas ha asegurado que “el Partido Socialista no va a cerrar el trasvase Tajo-Segura, lo digo en la Región de Murcia y lo digo en Madrid”. Eso sí, el líder del PSRM ha argumentado que el cambio climático es “una realidad, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo; negarlo, como hace el Partido Popular y la ultraderecha, no hará que este problema desaparezca”. En este sentido, Lucas ha dicho que su formación está afrontando la cuestión hídrica con “rigor y “responsabilidad”, a diferencia de los “paripés”, como lo ha calificado, del Gobierno de López Miras, a quien ha acusado de falta de “seriedad” en este debate.

Francisco Lucas ha apuntado que su partido está aportando “soluciones” a esta problemática y que tiene “una hoja de ruta clara” para garantizar “agua para siempre” en la Región de Murcia. Unas soluciones que pasarían, según el líder socialista, por la desalación, la depuración de aguas y la modernización de los regadíos. Por eso, el jefe del PSOE murciano ha anunciado la licitación de dos nuevas plantas desaladoras, que quedarían emplazadas en los municipios costeros de Águilas y de Torrevieja (Alicante). Según ha explicado Lucas, estas dos nuevas infraestructuras “tendrán una capacidad de producción, aproximadamente, de 50 y 100 hectómetros cúbicos respectivamente. En total, estamos hablando de un aumento de 150 hectómetros cúbicos de agua desalada solamente y, repito, solamente para regadío”. Pero la fecha de ejecución estaría todavía por concretar.

Dichas desaladoras tendrían un coste aproximado de un millón de euros pero, eso sí, no estarían en funcionamiento hasta finales de 2026 o principios de 2027, según apuntan fuentes socialistas. Una noticia que no contenta a los regantes ni al Gobierno regional, que ven en estas infraestructuras un complemento al Trasvase, ya que no son percibidas como una alternativa a la escasez de agua en el Levante español.

Falta de autonomía

Por su parte, el Ejecutivo regional ha acusado a Francisco Lucas de carecer de autonomía para defender las cuestiones que atañen a la Región de Murcia, especialmente, en lo que se refiere a la cuestión hídrica. El portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, ha asegurado que “entre Pedro Sánchez y la Región, los socialistas murcianos han vuelto a elegir a Pedro Sánchez. El nuevo secretario general de los socialistas murcianos, a las primeras de cambio, ha traicionado a la Región de Murcia votando en contra del Trasvase y posicionándose al lado de los intereses de Pedro Sánchez”. Ortuño ha dicho que Lucas “va en contra de los intereses de esta tierra” y ha abogado nuevamente por un gran Pacto Nacional del Agua, basado en el “consenso”, y unas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura fundamentadas en “criterios técnicos y científicos”. Por último, el consejero de Presidencia ha lamentado que el pasado martes la Región de Murcia perdiese la oportunidad de ‘blindar’ una infraestructura esencial para generar riqueza y prosperidad en la comunidad autónoma, que ve cómo el apelativo de ‘la huerta de Europa’ se tambalea a tenor de los acontecimientos.

Una sentencia del TS “farragosa”

Respecto de la última sentencia del Tribunal Supremo, que insta al ministerio para la Transición Ecológica a aplicar desde ya el ‘hachazo’ al Trasvase previsto para 2027, el Gobierno regional ha asegurado que los servicios jurídicos se encuentran en estos momentos estudiando la resolución, ya que estiman que no está claro lo que ordena el Alto Tribunal. “Se trata de una sentencia compleja, técnica, farragosa, que solo Page ha sabido interpretar desde el minuto uno de su publicación”, ha criticado Marcos Ortuño. El portavoz regional se ha referido así a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien aseguraba este miércoles que dicha sentencia ponía “fin al trasvase Tajo-Segura, se pongan como se pongan”, decía el líder castellano-manchego. De este forma, Ortuño ha dicho que “la postura del Gobierno regional es clara. No estamos en contra de la fijación de caudales ecológicos, nos parece bien. Pero sí estamos en contra de cómo se han establecido en el Tajo y sí estamos en contra de que se hayan fijado por políticos del Partido Socialista en un despacho”.

Un cambio en las reglas de juego para la explotación del acueducto Tajo-Segura que parecen inminentes y que, de concretarse, desde el Ejecutivo regional las califican como “inasumibles” para los intereses del sector primario de la Región de Murcia.