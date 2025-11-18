La Policía Nacional detiene a un individuo por matar a su pareja en Murcia

Agentes de Policía Nacional han detenido este lunes por la noche a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental, en una vivienda de San José de la Montaña (Murcia), según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte.

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha expresado este martes su "más rotunda condena" por el homicidio de una mujer este lunes en la pedanía murciana de San José de la Montaña a manos, presuntamente, de su pareja sentimental.

A través de la red social 'X', Lucas ha señalado que, de confirmarse, esta sería la tercera víctima mortal por violencia de género en lo que va de año en la comunidad.

Cabe recordar que la primera víctima mortal registrada en la Región de Murcia fue una mujer de 64 años, asesinada presuntamente por su marido el pasado 16 de septiembre en Cartagena; y la segunda una joven de 19 años, que falleció en Librilla el 26 de octubre.