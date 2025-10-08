PSOE Murcia vuelve a exigir la limpieza urgente de tramos urbanos de ramblas de la zona norte por la previsión de lluvia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha vuelto a exigir al Gobierno local "la limpieza y acondicionamiento de los tramos urbanos de los cauces y ramblas de la zona norte de Murcia", ante la activación del aviso amarillo por lluvias y tormentas para este jueves y días sucesivos.

Los socialistas han subrayado que la prevención "es esencial para evitar tragedias", por lo que han reclamado de nuevo al PP de La Glorieta que "actúe con responsabilidad e intervenga de forma urgente en las ramblas de Churra, Espinardo y Javalí Viejo", tras comprobar que "siguen sucias y abandonadas", pese a que desde el PSOE se pidió su acondicionamiento el pasado julio y se aprobó una moción en este sentido en el Pleno de septiembre.

"El PP aseguró que se había limpiado, pero la realidad es que todo sigue igual, llenas de maleza y basura, lo que supone un riesgo evidente para los vecinos y vecinas", ha señalado el edil socialista Andrés Guerrero, quien ha lamentado que en estas fechas aún no se haya actuado en estos espacios.

Al respecto, Guerrero ha recordado al PP que "la acumulación de maleza y residuos en ramblas genera un peligro real tanto por el riesgo de incendio como por los daños que podría ocasionar una Dana o lluvias intensas", y ha recordado que "la limpieza de los tramos urbanos de estos cauces en competencia directa del Ayuntamiento de Murcia".

Para finalizar, desde el Grupo Socialista han advertido que ignorar el mantenimiento de los cauces en pleno aviso por lluvias "es una grave irresponsabilidad". Por ello, han vuelto a insistir en que la prevención "es la única forma de evitar tragedias". "Prevenir y proteger la seguridad de los ciudadanos es lo prioritario", han remarcado.