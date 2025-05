Los regantes se plantean ir a Bruselas a expresar su malestar por el "tijeretazo" al Trasvase

Los regantes están dispuestos a plantar la batalla para frenar el "apagón hídrico" que dicen estar sufriendo por parte del Gobierno central, más concretamente, por el ministerio para la Transición Ecológica. La batalla dialéctica, por un lado; porque entienden que ese cambio en las reglas de juego responde, no a “criterios técnicos”, sino a “criterios ideológicos”, que persiguen "castigar" a la agricultura levantina. Y, por otro lado, la batalla judicial, porque ya han anunciado que esta misma semana tienen previsto interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, que pudiera dar marcha atrás a esta situación. Así lo ha expresado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez,en una entrevista este miércoles en La 7.

“La ciudad de Murcia, que es un pilar fundamental, tiene que entender que esto no es un ‘golpe’ al regadío levantino, no es un ‘golpe’ al regadío de la Región de Murcia, es un ‘golpe’ a una forma de vida, es un ‘golpe’ a la economía de la Región de Murcia y, en la economía de la Región de Murcia, como en otras tantas cosas, estamos todos dentro de ella”, ha apuntado Jiménez, quien ha asegurado que las movilizaciones son un instrumento más para combatir esta decisión del Gobierno central, que consideran profundamente “injusta”. Es más, el representante de los regantes murcianos se ha mostrado partidario de expresar directamente su malestar en Bruselas y centrar todas sus críticas en la actual comisaria europea Teresa Ribera, exministra para la Transición Ecológica, a quien consideran la ‘ideóloga’ de este ‘tijeretazo’ al acueducto, del que viven 300.000 familias en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Andalucía.

Lucas Jiménez también se ha referido a la frenética jornada que vivieron este martes en el Congreso de los Diputados en Madrid. En este sentido, ha querido agradecer el apoyo a los 170 diputados (PP y VOX), que votaron a favor de la proposición de ley de toma en consideración para el mantenimiento del Trasvase y ha querido destacar la unidad de criterio y el sentido positivo del voto de sus señorías. Además, el presidente de SCRATS también ha expresado su opinión sobre la intervención del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. “Fue una propuesta que hablaba de consenso, de diálogo, de hablar, de darle una oportunidad a una infraestructura que ha sido, durante los últimos 46 años, parte de la historia de este país”, ha apuntado Jiménez.

El líder de los regantes también ha valorado las propuestas de los otros grupos políticos que rechazaron la iniciativa -PSOE y Podemos-, y que abogaron por alternativas al Trasvase, como la desalación. En opinión de Jiménez, algunas de estas infraestructuras están ‘arrinconadas’ en la costa, lo que impide poder beneficiarse de su agua -en referencia a la desaladora de Torrevieja-, a la vez que el Ministerio, tal y como ha afirmado, no va a poder hacer uso de los fondos Next Generation, que irían destinados a su construcción. Por tanto, los costes se les repercutirían a las comunidades de regantes. “No podemos asumir la construcción de desaladoras. Y los precios, si no están subvencionados, de cerca de 85 céntimos, que es lo que marca ACUAMED, como precio real del agua desalada, no los podemos pagar. Con esos precios, nadie en el país puede producir de una forma rentable”, ha lamentado el presidente de SCRATS.

“El problema es el recorte político. Y ahora el problema se agrava, porque las soluciones que se habían prometido parece que se esfuman y que son un sueño. Y con sueños, aquí no se riega”, ha dicho Lucas Jiménez, quien ha anunciado movilizaciones en contra del ‘hachazo’ al Tajo-Segura. “Las manifestaciones tienen una importancia fundamental. Tenemos que seguir a la anterior ministra a Bruselas, a escenificar ese enfado y pedir el auxilio, ante estas medidas tan fanáticas que está adoptando el Ministerio”, ha asegurado, en nombre de los regantes de la Región de Murcia. Unas protestas en la calle que se complementarían con recursos en los tribunales, para tratarían de ‘salvar’ esta batalla contra el Ejecutivo de la nación.

El apoyo de la calle

Los regantes y las organizaciones agrarias consideran que es fundamental ganar esta guerra por el ‘relato’ del agua en la calle. Y conseguir que la ciudadanía se posicione de forma clara en favor de sus intereses. Así lo ha afirmado el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Manuel Martínez ha asegurado que es fundamental “informar a la sociedad en general, ya que ha dicho que esto parece que “es solo un problema de los regantes, que siempre están pidiendo agua, que quieren más. No, es un problema para la sociedad en general. Esto nos afecta a todos. Todos usamos el agua, nos va a afectar a todos”, ha recordado Martínez.

De esta forma, el portavoz de los regantes cartageneros ha apostado por “revertir esta situación, sí o sí”. “Y, para eso, tenemos que ser todos conscientes de lo que nos estamos jugando. De que aquí no valen componendas, de que aquí no valen discursos vacíos, aquí no valen promesas vacías. Aquí tenemos que basarnos en hechos reales, la situación real, y esto hay que defenderlo con uñas y dientes”, ha puntualizado Martínez, quien ha preconizado que, de no hacerse así, “puede ser tarde”.

Unos regantes que, a pesar de las adversidad de los últimos acontecimiento, mantienen el ánimo y la esperanza todavía altas, a la espera de que Bruselas y los tribunales les den la razón en una causa, que consideran de justicia.