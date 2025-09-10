La Región de Murcia, la comunidad que más tardó en pagar a proveedores en junio con 52,60 días de media

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se situó en junio en 27,46 días, aunque la Región de Murcia (52,60 días), la Comunidad Valenciana (50,27 días), Baleares (33,53 días) y Asturias (32,44 días) superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días.

Por el contrario, Galicia (14,78 días), Extremadura (16,23 días), Andalucía (17,43 días) y Castilla-La Mancha (17,61 días) terminaron el mes de junio como las regiones que más rápido pagaron a los proveedores, según ha comunicado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Les siguieron Cantabria (18,43 días), Canarias (20,29 días), Madrid (20,39 días), Aragón (20,48 días), País Vasco (21,66 días), La Rioja (24,45 días), Navarra (26,17 días) y Castilla y León (27,32 días), que acabaron por debajo del periodo medio de pago.

Por encima del periodo medio de 27,46 días --que supuso una leve subida de 1,88 días respecto al mes anterior-- estuvo en junio Cataluña (27,57 días), aunque se situó por debajo del plazo máximo establecido en la normativa.

Por su parte, el periodo medio de pago de la Administración Central se situó en 23,08 días en junio de este año, lo que supone un descenso de 2,03 días en relación con mayo de 2025, mientras que el relativo al subsector de Corporaciones Locales del segundo trimestre de 2025 alcanzó los 27,66 días, 8,79 días menos que el mismo trimestre del año anterior.

Por último, el periodo medio de pago registrado en los Fondos de la Seguridad Social se cifró en 9,11 días en junio, 1,69 días menos que el mes anterior.