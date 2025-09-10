La Región de Murcia iniciará el pago del adelanto de las ayudas de la PAC el 16 de octubre

La Región de Murcia iniciará el pago del adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) el próximo 16 de octubre, "una vez que ya han sido activados los trámites", según informaron fuentes de la Comunidad.

Así se lo ha trasladado este miércoles la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, a los miembros de la ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), con los que ha mantenido un encuentro.

"Desde el Gobierno regional somos muy sensibles con la situación del sector y por eso hemos redoblado esfuerzos para ayudar a que agricultores y ganaderos reciban estas ayudas lo antes posible", ha afirmado Rubira, que también ha señalado que el número de solicitudes recibidas este año asciende a 9.679.

Estas subvenciones de la PAC se distribuyen en diferentes líneas, como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, los pagos asociados a ganaderos o los eco regímenes.

Anticipos del 70 por ciento

"Dentro del trabajo que realizamos desde el Gobierno de Fernando López Miras en apoyo al sector agrario, hemos vuelto a solicitar, un año más, que estos anticipos se incrementen hasta el 70 por ciento, lo que les permitirá recibir una mayor cantidad económica", ha destacado la consejera.

"Nuestro objetivo es claro, que cada vez sean más los agricultores y ganaderos que puedan recibir ayudas europeas para continuar la modernizando sus explotaciones, avanzando en la eficiencia energética e hídrica de las mismas, compatibilizando su actividad con la protección del medio ambiente o compensando las pérdidas derivadas de la situación geográfica o climática", ha añadido Rubira.