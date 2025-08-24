Acceso

La Región de Murcia tendrá cielos muy nubosos esta tarde

No se descartan chubascos y tormentas

MURCIA.-Una decena de provincias tienen avisos activos por lluvias, tormentas, oleaje y calor
La nubosidad aumentará conforme avance la tardeEuropa Press
  • A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 24 de agosto, cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos por la tarde, sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de algunas tormentas, más probables en el norte de la región.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a sur o sureste, ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.

