El Tiempo
La Región de Murcia tendrá cielos muy nubosos esta tarde
No se descartan chubascos y tormentas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 24 de agosto, cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos por la tarde, sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de algunas tormentas, más probables en el norte de la región.
Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a sur o sureste, ocasionalmente moderados por la tarde.
En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.
