La romería de la Virgen de la Fuensanta marca el inicio de la Feria de Murcia con su llegada a la Catedral

La Virgen de la Fuensanta, la patrona de Murcia, ha salido en romería este jueves a las 15.30 horas desde su santuario en la pedanía de Algezares, para permanecer durante la celebración de la Feria en el altar mayor de la Catedral.

Durante la bajada ha estado acompañada de miles de murcianos que han querido acompañar a su patrona ya sea desde su Santuario o uniéndose a lo largo del recorrido.

Uno de los momentos más señalados de esta romería es la llegada de la Fuensanta a la Iglesia del Carmen, donde ha sido recibida por las autoridades municipales y regionales que, a partir, de ese punto, la han acompañado. A su llegada ha recibido una petalada de rosas blancas y rojas y después ha entrado al interior del templo para ser recibida por la Virgen del Carmen.

A su paso por el puente Viejo, engalanado para la ocasión con un arco de doce metros formado por 5.000 flores y ochenta metros de guirnaldas que decoran las farolas, la Coral Discantus la ha acompañado entonando, entre otros temas, el Himno de la Fuensanta y el Himno a Murcia. El trayecto la ha llevado hasta la plaza de Belluga tras recibir una petalada en la calle Arenal que este año luce adornada con catorce estandartes de damasco rojo.

La Virgen de la Fuensanta permanecerá en la Catedral hasta el día 16 de septiembre cuando saldrá de regreso al Santuario en la romería más multitudinaria del año. Allí permanecerá hasta que baje de nuevo a la ciudad de cara a la Semana Santa y Fiestas de Primavera.