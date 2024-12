La salud mental de los menores, principal preocupación de las familias murcianas

Las tres grandes preocupaciones de las familias de la Región de Murcia con menores de 10 a 18 años a su cargo son la salud mental (47,3%), el consumo de drogas duras (45%) y el rendimiento académico (37,4%), según han informado fuentes de la Fundación Inocente y Com2Be PR.

En concreto, Fundación Inocente y Com2Be PR han ahondado en el estudio elaborado por Ipsos sobre las grandes preocupaciones de las familias hoy día para descubrir si existen diferencias debido a su género, la edad de los hijos e hijas o su lugar de residencia.

Así, concluyen que, a nivel nacional, las tres grandes preocupaciones de las familias con menores de 10 a 18 años a su cargo son la salud mental (49,5%), el acoso escolar (45,3%) y el consumo de drogas duras (34,2%).

A nivel autonómico, en la Región de Murcia, las familias centran sus preocupaciones en la salud mental (47,3%), el consumo de drogas duras (45%) y el rendimiento académico de sus hijos e hijas (37,4%), variando ligeramente respecto a la media nacional, exceptuando esta última.

Por el contrario, consideran que el consumo de bebidas energéticas (4,6%), de tabaco calentado (5,3%) y vapers (9,9%) les suponen poca o ninguna preocupación, tal y como ocurre también en el plano nacional [vapers y cigarrillo electrónico (9,3%), el uso de tabaco calentado (6,7%) y consumo de bebidas energéticas (6,5%)].

En términos generales, el estudio lanza una conclusión clara: las madres se preocupan en mayor medida, en porcentajes que pueden llegar hasta superar los diez puntos, por todos los aspectos relacionados con la autoestima e imagen corporal de los hijos (60,1% vs. 44,8% de hombres), la salud mental de los hijos (71,1 vs. 61,1%), la alimentación del hijo (59 vs. 49,2%), el consumo de alcohol (57% vs. 47,5%), la adicción al juego (57,6% vs. 48,7%), entre otros.

Preguntados sobre cuáles serían, en su orden de prioridad, aquellos temas sobre los que Gobierno debería legislar, se descubren como prioritarios abordar las cinco principales preocupaciones mencionadas anteriormente: medidas para mejorar la salud mental, prevenir el acoso escolar, combatir el consumo de drogas, regular el uso de las pantallas y proteger a los menores del acceso a contenido inapropiado.

El estudio quiere dar a conocer a través de datos reales lo que de verdad preocupa a las familias. "En la era de las fake news y los bulos es importante saber cuáles son los verdaderos temores de los padres y madres de España para dar herramientas al legislador y sobre todo información veraz con la que podamos proteger a los menores, que es el objetivo de todos", explica Cristina Fernández, directora de Fundación Inocente.

Se trata de uno de los mayores estudios realizados a padres y madres de hijos de 11 a 18 años, con una muestra representativa de 4.500 familias de todas las comunidades autónomas de España.

Preguntados sobre cuáles son las medidas más eficientes para abordar estas problemáticas, las familias comentan que la solución pasaría por poner más psicólogos y programas de salud mental a disposición de los menores, mejorar la legislación de la protección del menor y poner en marcha campañas de sensibilización en medios y redes sociales.