Sol y frío este apacible miércoles en la Región de Murcia

La temperaturas mínimas descienden y los termómetros pueden marcar apenas 3 grados

MURCIA.-La llegada de una masa de aire frío hará que bajen las temperaturas y el martes será la madrugada más fría del invierno
Frío y sol este miércoles en la Región de MurciaEuropa Press
  • A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 19 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a nubosos de nubes altas a partir de mediodía.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.

