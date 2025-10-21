El suministro de agua pasa el control y ya es apta para consumo humano en San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares

Los trabajos intensivos llevados a cabo por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) para restituir la normalidad en el tramo de su canal afectado por las infiltraciones de barro como consecuencia de la dana 'Alice' han dado como resultado la declaración, por parte de las autoridades sanitarias, de la aptitud para el consumo humano del agua servida por la MCT a los municipios de San Javier y Los Alcázares, que se suman así a San Pedro del Pinatar, donde esta misma declaración se producía apenas unas horas antes.

Todos estos municipios se abastecen a través del sistema de El Mirador, situado en el segmento del canal más afectado por la incidencia.

De esta manera, en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares ya se puede hacer un uso completo del agua, incluyendo la utilización para el consumo directo o la preparación de alimentos.

Con esta declaración de la aptitud total del agua para su consumo humano, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla da por concluida la incidencia en el abastecimiento en estos tres grandes municipios; mientras se sigue trabajando para la restitución total de la normalidad en las pedanías de Torre Pacheco y Murcia que también resultaron afectadas por el episodio provocado por la dana.

Los trabajos llevados a cabo por la MCT para afrontar la magnitud de los daños como consecuencia del temporal han incluido la limpieza intensiva y desinfección de 20 kilómetros de canal que habían resultado afectados, así como también de diferentes depósitos como los de El Mirador y Roldán.

Diariamente se ha informado a los representantes de los ayuntamientos implicados y las autoridades sanitarias de cada una de las tareas que se iban realizando, a la vez que se han llevado a cabo también medidas de contingencia que permitieran paliar en la medida de lo posible las afecciones a la población.