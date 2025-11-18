Tiempo
Los termómetros marcan ya 4 grados en algunas zonas de la Región de Murcia
Cielos despejados en un martes en el que las temperaturas descienden
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 18 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Los vientos soplarán entre flojos y moderados del noroeste, tendiendo a flojos variables durante la segunda mitad del día.
En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.
