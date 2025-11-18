Los termómetros marcan ya 4 grados en algunas zonas de la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 18 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Los vientos soplarán entre flojos y moderados del noroeste, tendiendo a flojos variables durante la segunda mitad del día.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.