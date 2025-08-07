El tiempo
El tiempo este jueves 7 de agosto en la Región de Murcia: ojo, calor de mañana pero tormenta de barro por la tarde
Por la mañana se espera que esté soleado, con máximas de 39 grados en la ciudad de Murcia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 7 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, donde no se descartan tormentas ocasionales por la tarde que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y depósitos de barro. Ligera presencia de polvo en suspensión.
Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde, ocasionalmente moderados.
En concreto, para esta jornada se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.
