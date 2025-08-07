El tiempo este jueves 7 de agosto en la Región de Murcia: ojo, calor de mañana pero tormenta de barro por la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 7 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, donde no se descartan tormentas ocasionales por la tarde que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y depósitos de barro. Ligera presencia de polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde, ocasionalmente moderados.

En concreto, para esta jornada se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.