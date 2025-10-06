Un trabajador de 44 años resulta herido al caerle encima una viga desde un camión en Lorquí

Los servicios de emergencia han atendido y trasladado este lunes al hospital a un hombre, de 44 años, que ha resultado herido al caerle encima una viga desde un camión cuando se encontraba trabajando en una empresa del polígono industrial El Saladar, en la localidad de Lorquí, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido llamadas informando del accidente a las 8.57 horas. Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los bomberos han tenido que asegurar el lugar para evitar la caída de más material. El accidentado, que no ha quedado atrapado, ha sido estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al hospital Morales Meseguer de Murcia con heridas graves. El accidente se ha puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.