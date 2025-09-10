Tragedia en Cartagena: Muere un hombre tras caer en un pozo de la empresa donde trabajaba

Un hombre de 44 años falleció este martes tras caer en un pozo de la empresa donde trabajaba, en el polígono industrial La Palma en Cartagena, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Sobre las 16.46 horas, una llamada al '1-1-2' alertó de la desaparición de un varón. Indicaban que no había regresado de su jornada laboral y que podía haber caído en un pozo de la empresa donde trabajaba, en la avenida Tomás Ferro.

Al lugar se movilizaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y Protección Civil de Cartagena, quienes solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Tras su localización y por orden de la policía judicial, a las 19.06 horas procedieron a su rescate.

El accidente se ha puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL).