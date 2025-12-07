Tres personas son atendidas por inhalación de humo en el incendio de un bar en Caravaca de la Cruz

Servicios Sanitarios de Emergencias han intervenido esta tarde en la extinción de un incendio originado en la cocina de un bar de Caravaca de la Cruz, en el que tres personas han tenido que ser atendidas.

El aviso se recibió a las 16.43 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia. Una de las llamadas informaba inicialmente de una persona con quemaduras en cara y manos, además de haber inhalado humo. También indicaba que no había nadie en el interior del local y que el fuego se encontraba localizado en la cocina.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Caravaca de la Cruz, Guardia Civil, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una ambulancia Medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos dieron por finalizada su intervención a las 17.08 horas.

Por su parte, el personal sanitario del 061 ha atendido a tres personas afectadas por inhalación de humo, que han sido trasladadas al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.