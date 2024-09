Las universidades murcianas arrancan el curso con el Plan Plurianual de Financiación como hoja de ruta

La Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartegena (UPCT) han arrancado este miércoles el curso con la vista puesta en el Plan Plurianual de Financiación impulsado por el Ejecutivo de la Región de Murcia, con el que ambas instituciones académicas recibirán 1.850 millones de euros en los próximos cinco años. De esta forma, tanto el rector de la UMU, José Luján, como el de la UPCT, Mathieu Kessler, han puesto en valor la aprobación de este plan, que permitirá afrontar los presupuestos para el próximo ejercicio y desarrollar los aspectos principales de la nueva ley orgánica del sistema universitario, con el reto principal de concretar el nuevo plan de incorporación de talento investigador, que supondrá la contracción en cinco años de unos 170 profesoresayudantes para las dos universidades.

Además, Luján ha celebrado la próxima aprobación de la ley regional de universidades, que sustituirá la de 2005, y se ha marcado este curso como el definitivo para renovar los estatutos de la UMU, que datan de 2004.

Por su parte, Kessler, que también ha celebrado el nuevo plan de financiación, ha advertido de que incluso con él, la UPCT deberá hacer un esfuerzo de priorización de sus líneas estratégicas, puse no habrá fondos suficientes para alcanzar todos los objetivos marcados, como ha podido comprobar durante el trabajo de elaboración del presupuesto.

"En la universidad se trabaja mucho por vocación, por ilusión, y hay mucha creatividad en los proyectos, pero la creatividad, la motivación y el voluntarismo no son suficientes. Si hay más financiación, será bienvenida", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con las dos universidades, que se materializa con el citado plan de financiación, para hacer de estas instituciones el centro del desarrollo, crecimiento y formación.

Además de la próxima aprobación de la ley regional de universidades, Miras ha avanzado que en los próximos días se abrirá el plazo de consulta previo a la elaboración de la nueva ley de ciencia e innovación, que sustituirá a la de 2007, para seguir avanzando en este campo.

"La universidad del futuro apostará por la libertad, o no será"

El acto de inicio de curso ha quedado inaugurado por la reconocida filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política, quien ha arremetido en contra de la burocratización de la universidad y ha defendido que la excelencia está vinculada a la defensa de los valores sociales, porque "la universidad del futuro será social o no será, apostará por la libertad o no será".

La conferencia se basa en la reflexión de un profesor de la prestigiosa universidad de Harvard que consideraba que esa institución no puede considerarse como excelente si no tiene alma, ya que la aparición en clasificaciones y rankings internacionales, ha defendido Cortina, responde a una labor burocrática.

"Una universidad que no trabaja por los valores que le dan sentido no puede ser excelente. Para que sea excelente, tiene que vivir por los valores universitarios", como son la transmisión de conocimientos, "los proyectos sociales, las preocupaciones sociales, la apuesta por un mundo más social y humano", ha defendido.

Sin embargo, actualmente a nivel mundial se exige a las universidades "mucha burocracia", cuando el trabajo de estas instituciones debería pasar por "crear una ciudadanía responsable, con afán cosmopolita, abierto, y en completo desacuerdo con las polarizaciones, con las batallas diarias que les están librando en todos los mundos, especialmente el político".

Además, ha considerado esencial que las universidades reflexionen sobre las metas y tareas que deberán cumplir los profesionales que se forman en el ámbito universitario.

"La libertad, la igualdad, la solidaridad , la compasión, son indispensables y una universidad que no apueste por ello, no tiene alma, y el alma es el motor de la vida y si no tiene vida, sencillamente estamos muertos", ha reivindicado.

En este aspecto "queda mucho por hacer" tanto en la universidad española como "a nivel universal" debido a esa excesiva burocratización.

"En la universidad española hay mucha vitalidad, hay mucha fuerza, pero tenemos que ayudar a la universidad para que pueda cumplir sus metas, ya que es una institución indispensable, a nivel local y mundial", ha dicho, antes de pedir a las autoridades políticas un impulso en ese sentido