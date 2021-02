La foto de Colón tiene sólo dos años, pero parece que haya pasado una década. Bajo el lema «Una España Unida», siete partidos de centro derecha y de derecha de toda España aparecieron unidos con la intención de desalojar al PSOE de Moncloa. La estrategia les había funcionado unas semanas antes, al llegar al obtener la presidencia de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la imagen de Abascal, Casado y Rivera posando juntos, sirvió para que el PSOE reaccionara, enfocando su campaña electoral del 2019 en derrotar a «las tres derechas» y Moncloa diseñó una estrategia de demonizar a VOX para debilitar a PP y Cs. En Colón, los de Abascal eran extraparlamentarios y ahora son el tercer grupo del Congreso y con amenazas de «sorpasso» al PP. Hay que añadir, un contexto internacional preocupante para las posiciones centrales, nada queda de la democracia cristiana italiana, ni de los conservadores franceses ante el empuje de las derechas populistas.

Con la irrupción del caso Bárcenas de corrupción que corroe la credibilidad popular y el desastroso resultado en las elecciones catalanas de la semana pasada, certifica que el futuro de los de Casado y Arrimadas es su unificación, sino quieren verse arrastrados a una segura desaparición. Dos años después de la fotografía de «Colón», el PP y Ciudadanos siguen dando bandazos ideológicos, con una estrategia comunicativa fallida y los liderazgos contestados por las bases. Mal panorama para ser alternativa a Sánchez.

Bien harán de distanciarse de los discursos radicales de VOX, pero para ello no basta sólo con unir el PP y Ciudadanos, sino que se requiere un proyecto ilusionante y un liderazgo creíble. Y de momento, no hay nada, sólo la imagen sepia de Colón. No bastará sólo proponer la unidad o invocar la venta de la sede del PP de la calle Génova

Y es que hay quien niega, que Colón nació en Génova.