Ahora «comunismo o libertad»

El desenlace y consecuencias de las elecciones del 4-M en Madrid exceden los límites políticos y geográficos de la CAM. Para el Gobierno es un test muy importante, tras convertirla Sánchez en objeto de su deseo, y a Ayuso en una dirigente a batir.

La presidenta ha asumido el lema castrista de «socialismo o libertad», dándole hábilmente la vuelta y sintonizando con un electorado potencial, muy sensible a esa llamada con un importante apoyo en las urnas. Es un claro exponente de la batalla cultural e ideológica que ha planteado Ayuso con su personal M.A.R., y que es previa para la victoria electoral. No será fácil evitar una lectura nacional de los resultados, ratificando el éxito o no de una estrategia –la de Ayuso, o la de Casado– para el PP.

PS: Hasta aquí «El Trípode» que estaba escribiendo cuando estalló la «bomba Iglesias» que confirma plenamente este diagnóstico, y lo amplifica. Ahora el 4-M se convierte en unas pseudoprimarias de las próximas elecciones generales. Si vence Ayuso y depende de Vox para gobernar, algunos tendrán que poner sus barbas a remojar. Lo malo es que si gobierna esta izquierda, será el comunismo encarnado en Pablo Iglesias quien habrá triunfado en Madrid y España frente a la libertad.

Sánchez ha jugado a ser aprendiz de brujo con la moción de Murcia, y le ha estallado en su propio Gobierno. Por su parte, Casado contraprogramaba en directo a Ayuso, mientras ella comparecía desde la Puerta del Sol, e Iglesias dejaba el Gobierno. Seguiremos.