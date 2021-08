Los votantes alemanes merecen una campaña electoral más seria

Las elecciones alemanas del 26 de septiembre anunciarán una nueva era. Angela Merkel, canciller desde hace 16 años, deja el cargo. No se sabe quién la sucederá. Las elecciones parlamentarias emplean una mezcla de representación proporcional (con un umbral del 5% para que los partidos entren en el Bundestag) y circunscripciones de distrito único. Los grandes partidos tradicionales, los democristianos de centro-derecha de Merkel junto con sus homólogos bávaros (CDU/CSU) y los socialdemócratas de centro-izquierda (SPD), están obteniendo menos votos, y las coaliciones suelen salvar la división derecha-izquierda. Esto hace que sea difícil predecir el próximo gobierno, incluso si las encuestas son precisas, lo que a menudo no lo son.

The Economist ha desarrollado un modelo que agrega encuestas y otros datos predictivos, ejecuta miles de elecciones simuladas y evalúa los resultados más probables y las posibilidades de que varias coaliciones formen una mayoría. Nuestro modelo muestra que tres combinaciones, cada una con un apodo popular basado en los colores de su partido, tienen una posibilidad plausible de ganar más de la mitad de los escaños del Bundestag. Se trata de una coalición «Jamaica» de la CDU/CSU, los verdes y los liberales demócratas (FDP); una combinación «semáforo» de los verdes, el FDP y el SPD; y, la menos probable, la coalición «negro-verde» de la CDU/CSU y los verdes.

Nuestros resultados demuestran lo incierta que sigue siendo la elección. Los votantes no sólo no están seguros de quién ganará, sino que muchos no saben qué representan realmente los partidos. La campaña ha sido desalentadoramente superficial, evitando el debate político serio y centrándose en cambio en los pecadillos y meteduras de pata de los líderes de los partidos. En un momento crítico de su historia, los ciudadanos alemanes no están recibiendo una opción clara. Los partidos tienen que hacerlo mejor.

Estratégicamente, su cautela es comprensible. Ninguno de los candidatos de los grandes partidos es muy querido. Armin Laschet, de la CDU, se aseguró el apoyo de su partido para la cancillería posicionándose como el aspirante más flojo, y la campaña ha confirmado su reputación. Annalena Baerbock, la candidata de los Verdes, tuvo un breve impulso de aprobación tras su nombramiento en abril, pero manejó mal un escándalo de plagio y desde entonces se ha vuelto tímida. El menos impopular, Olaf Scholz, candidato del SPD y actual ministro de Economía, goza de mejor valoración entre los votantes que su partido. Pero eso se debe en gran medida a que el SPD ha caído tanto, después de pasar ocho años como socio menor en una gran coalición con la señora Merkel.

Sin embargo, en una serie de cuestiones, los partidos alemanes deberían dejar muy clara su posición. Las inundaciones de julio pusieron de manifiesto la urgencia de adoptar políticas más contundentes para frenar el cambio climático, un ámbito en el que Alemania –con su enorme industria automovilística y sus centrales eléctricas de carbón– se enfrenta a grandes retos. A Alemania le resultará difícil mantener su buena relación económica con China, a la que el resto de Occidente considera un competidor estratégico. Las relaciones con Rusia oscilan entre la firmeza que mostró la señora Merkel tras la invasión de Crimea y la Ostpolitik conciliadora que ha seguido en relación con el gasoducto Nord Stream 2. La aprobación por parte de Alemania del plan de recuperación de la Unión Europea covid-19 esconde profundas divisiones sobre el gasto y la deuda colectivos europeos.

En todas estas cuestiones, los partidos tienen verdaderas diferencias. Los Verdes quieren una transición dirigida por el Estado hacia las emisiones netas de carbono cero, una postura más dura hacia China y Rusia y una mayor unidad europea. La CDU/CSU quiere dar tiempo a las empresas para que se adapten a una economía baja en carbono y equilibrar la independencia de la política exterior respecto a China con la cooperación económica. El SPD quiere redistribuir más la renta y evitar las disputas con el extranjero.

Los votantes apenas oyen hablar de estas diferencias. El peligro es que la coalición que surja como próximo gobierno de Alemania no tenga mandato para las decisiones políticas vitales que debe tomar. Mantener el silencio ni siquiera parece ser popular: dos nuevas encuestas que se publicaron esta semana mostraron resultados perfectamente desalentadores para el tímido Sr. Laschet y su CDU/CSU. Los líderes de los partidos alemanes pueden pensar que, al no llamar la atención sobre sus posiciones en cuestiones divisivas, están jugando a lo seguro. Pero esa estrategia no es nada segura, ni hoy ni a largo plazo.

