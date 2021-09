Fin del experimento

El experimento político del «sanchismo», según los más optimistas, tiene los meses contados. Los datos disponibles parece que avalan esta previsión. La pacífica alternancia en el poder empieza a ser ya, según todas las encuestas fiables, ardiente deseo de la mayoría. La tendencia es clara y se consolida. No parece que vaya a haber marcha atrás. Hace tiempo que la acción del Gobierno consiste en un puro ejercicio de resistencia para permanecer un poco más en el poder. Va a contracorriente, a la desesperada, moviéndose en círculo, sin avanzar un metro, soñando con que el fin de la pandemia y el dinero de Europa cambiarán las cosas. Sólo importa ganar tiempo haciendo oposición a la oposición, con la funesta idea de que el fin justifica los medios.

Eso lleva a Pedro Sánchez a aventuras arriesgadas. La última, la mesa de diálogo, o de lo que sea, con la Generalidad de Cataluña. Apelaba ayer mismo Juan Luis Cebrián a la disidencia crítica en un resonante artículo que deja malparados a los intelectuales «enfurruñados» del sanchismo, como Sánchez Cuenca. Hoy los intelectuales más respetables están ya en contra de la situación, lo que confirma el fracaso del estrambótico experimento del Gobierno «progresista» de coalición. Denuncia Cebrián «el espectáculo de un presidente sentado a discutir en la mesa de diálogo de la Generalitat, sin transparencia ni rendición de cuentas, nada menos que sobre un conflicto de soberanía». Y le recuerda al presidente Sánchez que «la soberanía reside en el pueblo y su representación en el Parlamento, no en el palacio de La Moncloa». El desprecio de este Gobierno al Parlamento está siendo clamoroso, como se ha comprobado en las sucesivas alarmas de la pandemia y en las alborotadas sesiones de control, lo mismo que el desprecio a la Justicia independiente, en una evidente deriva autoritaria, inspirada por «cabezas de chorlito», bien apesebrados.

Esto no puede seguir así mucho más tiempo. El «histórico» experimento de izquierdas, con añadidos nacionalistas, que no ha sido precisamente un experimento con gaseosa, ha fracasado. El mayor vicio de la edad contemporánea, lo dijo Ortega, es el nacionalismo. Y ahí andamos. Toca a la oposición dejarse de discusiones inútiles, como las ridículas e inoportunas peleas de gallos de Madrid, unir fuerzas y armar sin pérdida de tiempo una alternativa creíble, consistente, al desvarío insoportable del «sanchismo». Empieza a ser una exigencia cívica o, si no suena altisonante, un deber patriótico.