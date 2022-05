No soy un gran aficionado al fútbol, pero me gusta mucho que gane el Madrid. Me interesa, además, como fenómeno sociológico y deportivo. Es verdad que como catalán tengo en mi corazón al Español, que algunos acomplejados decidieron cambiarlo por Espanyol, e, incluso, mantengo unas acciones de las que nunca me he querido desprender. Lo que conozco de este extraordinario deporte lo he aprendido como periodista y, en mayor medida, desde que hace más de catorce años tengo la suerte de dirigir LA RAZÓN. Cuando era joven jugaba a hockey y nadaba, participé en algunos campeonatos escolares con modestos resultados. Por ello, como me gusta sobre todo ganar, eso de participar es un premio de consolación, decidí que Dios no me había llevado por ese camino. Me gusta el atletismo y el baloncesto, también lo practiqué, pero mi metro setenta de altura hizo que me limitara a intentar meter la pelota en la canasta. Por cierto, era tan torpe como deportista como participando en la orquesta escolar. El profesor decidió que era más útil sentado entre el público. Tras esta larga experiencia, me gusta mucho escuchar música y seguir algunos deportes.

Me gusta el Madrid porque es un símbolo de superación, valor y esfuerzo. Y me encanta que gane al Barça que se ha convertido, desgraciadamente, en un instrumento del independentismo. Es muy lamentable que el deporte esté al servicio de la política. Por lo visto coincidí con Laporta en el colegio y vivíamos en el mismo barrio. La nueva victoria del Madrid confirma que es el mejor equipo del mundo. Lo que se ha vivido este año es impresionante. Su conversión en un fenómeno mundial es obra de un visionario, Florentino Pérez. La culminación de su obra será ese fabuloso estadio en el centro de Madrid y, por supuesto, las nuevas victorias que seguirá consiguiendo para el club de sus amores. En este sentido, siempre me ha llamado la atención el fervor por el fútbol de un brillante ingeniero de Caminos como Florentino, dotado de una inteligencia privilegiada y que ha sido capaz de crear una de las mayores multinacionales del mundo en su sector. Es el mejor presidente con Bernabéu de la Historia del club y un insuperable entrenador en la sombra. El Madrid del siglo XXI se llama Florentino.