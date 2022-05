Ancelotti, a los que veían al Madrid fuera en octavos: “Nos ayudó que nadie creyera en nosotros”

Marcelo decía nada más terminar el partido que era un momento raro en su cabeza. Sentía alegría, emoción, veía a sus compañeros disfrutar del título, pero no le salían las palabras después de llegara una cima, cinco Copas de Europa, que no aparecía ni en sus sueños más grandes. Lo mismo le pasaba a Ancelotti: «Todavía no me creo que tenga cuatro Champions», confirmaba el único entrenador que puede presumir de un palmarés así en la máxima competición europea. Hasta él alucina con lo que ha conseguido. «Esta Copa ha sido la más difícil de las cuatro que tengo, sin ninguna duda. Nos ha ayudado que nadie creyera en nosotros, esto nos dio compromiso, confianza y lucha. Con todo eso hemos creado un buen ambiente que unido a la calidad individual de nuestros futbolistas ha sido la receta perfecta. Hemos merecido este título, porque hemos sufrido mucho, pero nunca nos hemos rendido», decía el técnico, que volvió a agradecer a Florentino haberlo llevado de vuelta al Real Madrid cuando él no lo esperaba.

«Ser campeón de la Liga de Campeones es más fácil con el Real Madrid, porque está en la estructura del club y los aficionados desde pequeños aprenden que se puede ganar», decía también el técnico italiano después de la octava final consecutiva ganada por los blancos. «Ocho finales seguidas es algo muy extraño teniendo en cuenta lo competidos que son los partidos en esta competición», añadía Ancelotti que explicó un poco la intrahistoria de la preparación del partido con Courtois, el gran héroe de la noche y que estaba junto a él en la rueda de prensa posterior. «Le dije a Thibaut que yo me encargaba de llevarlo a la final de la Liga de Campeones y que una vez allí, el tenía que encargarse de ganarla, y es lo que ha hecho: ha ganado la final de la Champions».

Cuando le preguntaron si había visto una actuación de ese calibre de un portero, fue claro: «Sí que he visto otras actuaciones así, de Thibaut», confirmaba feliz de tener un salvavidas así en la portería. «Ha sacado tres o cuatro paradas de hacernos campeón, ha sido el mejor portero durante todo el año y lo ha vuelto a demostrar», añadía Carvajal sobre el mejor futbolista ayer sobre el césped de Saint Denis. Otro gigante de la temporada blanca es Benzema, que reinaba en su país. «Significa mucho ganar con el mejor club del mundo y hacerlo en Francia. ¿El Balón de Oro?, a ver qué pasa, títulos tengo este año así que...».