Tipo fijo versus tipo variable

Los tipos de interés están subiendo en la Eurozona como consecuencia de la muy alta inflación que estamos experimentando. Y un efecto colateral de este incremento de los tipos de interés es que el Euribor también se está disparando y con él el coste de las hipotecas a tipo variable. No es que el Euribor se halle en niveles históricamente desproporcionados, pero como muchas personas concertaron hipotecas a tipo variable durante los últimos dos años, cuando este indicador se hallaba en territorio negativo, la actual normalización del coste de las hipotecas está asfixiando financieramente a muchas de ellas. Aquellos cuya capacidad de repago dependiera de que el Euribor se siguiera ubicando cerca del 0% están enfrentándose ahora mismo a serios problemas de solvencia.

La cuestión es qué hacer en tal caso. El Gobierno está tratando de llegar a un acuerdo con los bancos para que éstos refinancien a largo plazo parte del aumento de deuda: pero esta solución solo es un parche que lo fía todo a que los tipos de interés vuelvan a bajar intensamente en el futuro. Si esto no ocurre, refinanciar la deuda sólo supone trasladar el agujero financiero a futuro, no solventarlo. Por eso algunas voces ya comienzan a sugerir la necesidad de que el Gobierno orqueste un rescate para las hipotecas a tipo variable. No debería ocurrir.

La libertad ha de ir necesariamente de la mano de la responsabilidad o perderemos ambas. Las hipotecas a tipo fijo son más caras que las hipoteca a tipo variable precisamente porque proporcionan un seguro contra el riesgo de subida de tipos: durante los últimos años, de hecho, quienes tuviesen una hipoteca a tipo fijo han estado pagando cuotas hipotecas bastante más elevadas que quienes mantuviesen una hipoteca a tipo variable. Y durante esa favorable coyuntura, ningún hipotecado a tipo variable se ofreció (porque ciertamente no tenía por qué hacerlo) a destinar parte de su ahorro financiero a rebajar la cuota de los hipotecados a tipo fijo.

Si cuando el Euribor está bajo, los hipotecados a tipo variable se benefician de los bajos intereses y, cuando el Euribor está alto, se los rescata de los altos intereses, entonces directamente deberíamos prohibir la opción de hipotecas a tipo variable y limitar todas las hipotecas a las de tipo fijo. Pero, en tal caso, mucha gente que genuinamente prefiere una hipoteca a tipo variable (sin reclamar un rescate cuando vienen mal dadas) saldría perdiendo. Ni rescate ni prohibiciones. Libertad y responsabilidad.