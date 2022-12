Buena y mala

Siempre me quedo con las buenas noticias, pero hoy empezaré por una mala que me daña profundamente. Resulta que en Reino Unido se permite el aborto hasta el momento del nacimiento si hay «anomalías físicas o mentales o minusvalías graves», incluyendo a personas con síndrome de Down.

Hemos avanzado en la inclusión de estos seres de luz, maestros de vida, y hay terapias que mejoran su función cognitiva. Tenemos mucho que aprender de ellos: son personas cariñosas, agradables, inocentes, sensibles, sinceras, compasivas, empáticas… ¡Eso sí que es tener altas capacidades! y lo llaman discapacidad…

Nos trasladan a un mundo precioso en el que no existen las cosas que corrompen al ser humano.

Nos llevan a su universo maravilloso donde no hay envidias ni maldad. Un mundo que ellos han creado donde prima la amistad y el cariño ¡y al que estamos todos invitados!

Tiemblo al pensar que pueden ser exterminadas.

La buena noticia es que hoy se estrena «A todo tren 2» una película cargada de diversión y buen humor, justo lo que necesitamos para contrarrestar el efecto de las noticias que nos encogen el corazón.

Paz Padilla se corona definitivamente como la reina del humor (que por cierto lo es tanto delante como detrás de las cámaras) y Paz Vega despliega su simpatía y camaleónico talento. Un elenco inmejorable.

En un momento de la trama se insinúa lo que te ahorras si no te casas. El cine entero soltó una gran carcajada.

Sin embargo me encantó la reflexión de Antonio Banderas en «El Hormiguero»: hay cosas muy bellas en la pareja que solo el tiempo puede darte; «la pasión inicial se transforma en algo mucho más interesante. Si eres paciente hallarás cosas muy bellas en ese camino. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad increíblemente ‘’orgásmica’' y tras esa pasión inicial, se lanzan a buscar otra».

Pues paciencia ¡y a reírse juntos en el cine!