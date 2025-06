Apagón por negligencia

Desde el minuto uno del gran apagón el Gobierno y sus terminales en Red Eléctrica, competente final de la gestión y operación del sistema, han dispuesto como estrategia no asumir la mínima responsabilidad y endosar la culpa a terceros. La ministra Aagesen alteró en parte el guion y señaló a su compañera de partido Beatriz Corredor. Ella acusó a las grandes compañías, que a su vez denunciaron que se operó en Red Eléctrica de forma «temeraria y negligente». Esta última versión parece la que define mejor lo que ocurrió. Publicamos hoy que Red Eléctrica dejó desprotegida la zona cero del apagón con una central de gas en la retaguardia para Andalucía, pese a que el día previo programó dos. Y, aunque intentó conectar otra antes del desastre, no fue posible. Sí, se fue temerario y negligente. Ninguna democracia seria permitiría que no se depurara la incuria que costo vidas.