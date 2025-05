El apagón de Sánchez «el gafe»

El lunes pasado 28 de abril fue el día del caos histórico provocado por el apagón eléctrico que durante muchas largas horas dejó incomunicada a la práctica totalidad de la población española de la península, al añadirse a ella la desconexión telefónica y la digital. La única comunicación e información fue la radiofónica, lo que es muy de agradecer, aunque parecía remontarnos a décadas atrás. El «transparente» Frente Popular sanchista, brilló por su ausencia durante seis horas hasta que dio la cara Sánchez para decir que no se sabía nada acerca de cuál había sido la causa de aquel apagón y que no se descartaba ninguna hipótesis al respecto. Pese a ello ya anticipó que las energías renovables no tenían ninguna responsabilidad en ello, lo que es curioso: no saben cuál es la causa y no descarta ninguna hipótesis, y sin embargo ya sabía que su energía ideológica favorita, no era responsable de ello. Cinco horas más tarde salió para decir lo mismo: que no descartaban ninguna posibilidad y que no sabían nada; y así hasta hoy, una semana más tarde. Y eso sí, todo lo han efectuado tan bien que la «progresista» presidenta de Red Eléctrica compareció tres días después para declarar que no pensaba dimitir porque sería reconocer que habían cometido algún error, cuando por el contrario «habían hecho muy buen trabajo». Quizás podía haber añadido que renunciar a su «progresista» sueldo de 564.000 euros sería excesivo. Ahora, Sara Aagesen que fue durante cinco años Secretaria de Estado de Energía, es actualmente la sucesora de Teresa Ribera –ahora en la Comisión Europea con Úrsula– como vicepresidenta 3.-ª y ministra «para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», y sus declaraciones van en la misma línea que su líder supremo. Sigue sin saber nada sobre el apagón –lo que tras cinco años en esa responsabilidad energética ya parece demasiado– salvo que «España o es verde o no será», lo que como eslogan publicitario no parece el más apropiado para ser tan partidaria de su ideológica energía renovable. Que por cierto está cambiando los hermosos prados y paisajes verdes de nuestros campos, por placas fotovoltaicas y molinos metálicos de viento por toda España. Meses atrás ya le dedicamos un Trípode a «Sánchez el gafe», y este monumental apagón hay que añadirlo a su insuperable ranking en la materia. A encabezar la cifra de víctimas de la Covid pese a su «eficaz» gestión, le siguen Filomena, la mayor nevada de la historia de Madrid, el volcán de La Palma, la DANA de Valencia y ahora este apagón sin precedentes. De todos los calificativos adjudicables, el de «gafe» le resulta incuestionable.