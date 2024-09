El «Arriola» de Feijóo

Todo líder político acaba teniendo ese gurú de referencia que sin darse cuenta va asumiendo poder y poder, o como tal lo ejerce. En el caso de Alberto Núñez Feijóo le han colgado esta condición al sociólogo Narciso Michavila, sin que tenga muy buena prensa dentro del partido. Dicen de él que es como el «Arriola» de esta nueva etapa, pero sin su inteligencia política ni su olfato de la calle.

Pedro Arriola fue durante treinta años la mano derecha de los presidentes del PP en el Gobierno y en la oposición. Conocido por sus encuestas, a él no le gustaba que la manera de ver su trabajo se redujera solo a esto y solía decir que los datos por sí mismos no servían y que detrás de los sondeos tenía que haber algo más, un trabajo de anticiparse a las tendencias y de saber dirigir la opinión pública. Los grandes discursos, y los más aplaudidos, de Aznar y de Rajoy llevaron su sello.

La influencia de Michavila en la sombra suma recelos dentro de las filas populares. Le colgaron una buena parte de la responsabilidad en el fracaso, sobre las expectativas, de las elecciones generales, y tampoco creen que hoy sea un activo en la capacidad estratégica de la dirección del partido a la hora de diseñar un plan que no vaya por detrás, sino que se anticipe a la evolución de la opinión pública.

En todo caso, el problema de Génova no es solo el gurú. O así lo piensan algunos de los dirigentes de más peso en la organización popular, que creen que hay un marco repetitivo de estrategias del pasado al que le falta una actualización para ser de verdad eficaces ante una forma de hacer política por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se ajusta a ninguno de los códigos y reglas hasta ahora respetados. Una vieja política para una política que no tiene límites en la persecución del objetivo y para la que no son útiles patrones heredados del aznarismo y de los tiempos de Rajoy.

Otro elemento que desconcierta es la insistencia en llamar a la disidencia interna en el PSOE porque solo sirve para que las voces críticas acaben anteponiendo la lealtad a las siglas y a la izquierda por encima de su oposición radical a Pedro Sánchez en muchas de sus políticas. A Feijóo le sigue acompañando la sensación de que le falta ampliar el equipo, y el «colmillo» de ese equipo frente a Sánchez y también frente a Vox.