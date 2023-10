La ausencia de tres ministros de Podemos en el Juramento de la Princesa Leonor es trascendente en cuanto ridículo por la trascendencia que tiene la ridiculez, no porque fuera importante tener allí delante a tres representantes del Gobierno que ya han demostrado, quizá con demasiada soltura y donaire, su incapacidad comunista de estar con el pueblo. Todo lo que tiene que ver con el colectivismo les resulta ajeno, enfrascados como están en defender los derechos de alguna minoría ofendida. Al proletariado de toda la vida, que le den un poco por saco. Mientras las monarquía se vuelve de todos (la vieja idea de Anson), la izquierda se queda en la queja de unos pocos.

A Ione Belarra, Irene Montero (sí es sí hasta el final, joder) y Alberto Garzón no les recordará nadie cuando hayan muerto (a mí tampoco), no han hecho, al menos por el momento, nada que merezca un asterisco en el pie de página de un libro de Historia. Tan solo los entendidos recuerdan, y no la mayoría, a todos los ministros de la democracia. Hoy son muertos a los que sus familiares llevan flores al cementerio. Les deseo a los ausentes de ayer, a los de Podemos, que al menos les queden amores, familias o admiradores varios que les dejen el recuerdo de que un día estuvieron vivos.

Dicen que estos ministros podemitas hicieron un desplante a la Princesa, pero no fue a ella, sino a España, porque Leonor juraba una Constitución que consagra que la soberanía reside en el pueblo y no en Galapagar, que es de lo que no se han enterado todavía. Leonor, puestos a comparar, es más de "izquierdas" que los belarras. Solo por pertenecer a su generación será sensible al cambio climático y a esos temas que creen que son suyos cuando son de la época.

Para terminar de asesinar con palabras la ausencia ñoña, Leonor es una mujer. Las ministras feministas y el hombre sin atributos han dado la espalda a una chica que se vistió con traje pantalón blanco y se empoderó en el Congreso. Ustedes se lo perdieron. Tontos.