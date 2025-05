Ayuso y el orgullo de ser españoles

La presidenta madrileña respondió este viernes con contundencia a las constantes provocaciones de Sánchez contra Madrid. Frente a la política del fanatismo, el odio y el rencor que promueven los pijos progres que dirigen el PSOE, contrapuso el orgullo de ser españoles. El problema de fondo es la obsesión contra Ayuso que siguen sus marionetas Óscar López, Francisco Martín y Reyes Maroto. He de reconocer que me sorprende que López llegue a un nivel tan lamentable para servir a su señor y siento vergüenza cuando le escucho hablar de fachas. Estos días he visto la serie «M, el hijo del siglo» sobre Mussolini que muestra lo que era el fascismo, pero puede ver también alguna sobre Stalin y otros comunistas para comprobar lo que han hecho los comunistas cuando han gobernado. Un ministro no puede ser tan zafio e inculto para desconocer lo que significa descalificar a políticos y a partidos democráticos utilizando el término «facha». Tenía una mejor opinión suya, pero supongo que el sanchismo contamina el buen juicio de sus fanáticos seguidores.

El discurso de Ayuso fue brillante y sólido. Es lógico que conecte con el sentimiento no solo de la mayoría de los madrileños, sino de los españoles. Ese final vibrante de «Viva Madrid, Viva el Rey, Viva España» une a todos los defensores de la Constitución y el Estado de Derecho. Fue una apelación a la libertad y la democracia frente a los despropósitos de un Gobierno que no quiere representar a todos los españoles, sino al sanchismo que es una degeneración inquietante del socialismo. El Dos de Mayo es uno de los hitos más importantes de la Historia que no tiene nada que ver con otras revueltas y motines que se produjeron en el pasado. Fue un estallido de patriotismo y un rechazo a la ignominiosa ocupación francesa. Era el pueblo contra el secuestro de su rey legítimo. Fue el comienzo de una de las gestas más extraordinarias de nuestra Historia. Madrid vuelve a ser fundamental en la defensa de la democracia frente al despotismo de Sánchez y sus aliados que son, desgraciadamente, los enemigos de España. La situación es muy grave porque no gobierna el PSOE, sino el sanchismo, el comunismo, el independentismo y los herederos de ETA.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)