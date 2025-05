Dos de mayo en Madrid: ex militares, turistas asiáticos y un amago de apagón

La lluvia comenzó tímida antes de las 10:00... para desatarse una tormenta media hora después, con truenos y relámpagos incluidos. Una hilera multicolor de paraguas podía verse en la grada supletoria situada en la Real Casa de Correos. En torno a las 10:50 horas, se produjo un apagón... al menos en la carpa habilitada para los medios de comunicación. Teniendo en cuenta que los focos seguían iluminando el escenario principal en la plaza de Sol, los temores a un nuevo "lunes negro" en pleno viernes quedaron pronto disipados.

"Al mal tiempo buena cara", decían Juan y Jesús, que venían de La Rioja, en primer lugar, porque "nos encantan los museos, los musicales y pasear por Madrid". Y más aún en pleno puente de mayo. No era la primera vez que venían al desfile del 2 de mayo. "Nos gusta venir", señalan. Y más aún en un año en el que la Comunidad de Madrid quería celebrar una "fiesta con la gente" sacando las celebraciones a la calle.

Mucha gente de fuera de Madrid se acercó a Sol. Para empezar, los turistas de origen asiático que suelen pasear por el kilómetro cero. Las voluntarias que repartían banderitas madrileñas y españolas eran especialmente solicitadas. El puñado que llevaban en la mano se agotaba en cuestión de muy pocos minutos.

También de fuera es Jesús. En su caso, de Córdoba, que ha aprovechado la festividad para visitar a su hijo, residente en la capital. Y, de paso, acudir al acto central de Sol. "Me parece fenomenal que este año hayan querido sacar las fiestas a la calle. Como todo lo que hace la presidenta", dijo, en referencia a Isabel Díaz Ayuso. La ausencia de dirigentes del PSOE como protesta por la "no invitación" al Gobierno central no favoreció que los militantes y votantes socialistas se acercaran a la plaza. En su caso, celebraban a partir de las 12:00 un acto paralelo en los jardines de La Rosaleda, en el parque del Oeste.

Uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno regional a la hora de justificar su "veto" estaba en otro "veto": el del tradicional desfile militar en Sol, en su caso por el Ministerio de Defensa. Eso no impidió que hubiera presencia del Ejército en la Real Casa de Correos y también entre los curiosos. Así ocurrió con José Julio, antes teniente coronel que lideraba una unidad de artillería del regimiento 71. De hecho, José Julio desfilo en Sol, la última vez, con Albert Ruiz-Gallardón como presidente regional. Y, por supuesto, también en la Castellana, el Día de las Fuerzas Armadas. "Lo que ha hecho Pedro Sánchez es buscar una excusa, como siempre. No sabía cuál encontrar y ha echado mano de esta tontería", señala.

Pasadas las 11:00 y con retraso según lo previsto, comenzaban las pruebas de sonido. Y un cuarto de hora después, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, realizaron la tradicional ofrenda floral en la puerta de la Real Casa de Correos a los héroes del 2 de mayo. A falta del Ejército, quienes sí desfilaron frente a la sede del Gobierno madrileño fueron los efectivos municipales y regionales que participaron en las labores de ayuda durante la DANA valenciana. La fiesta madrileña acababa de comenzar.