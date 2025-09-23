BBVA y Sabadell juegan al póker del mentiroso en la OPA

Michael Lewis fue un operador –«trader» en la jerga– de Salomon Brothers en el mercado de bonos en los locos años financieros de la década de los ochenta del siglo pasado. Plasmó su experiencia en el libro «El póker del mentiroso», en donde condensa la esencia y las reglas –no reglas– del negocio: «Come o sé comido». Es también la clave de cualquier OPA y todavía más si es hostil, como el caso de la del BBVA sobre el Sabadell. Muchos meses después de lanzarla, que diría García Márquez (1927-2014), llega la hora de la verdad y el banco con sede en Bilbao, que preside Carlos Torres, hizo ayer su, hasta ahora, última oferta, después de año y medio de negar una y mil veces que haría eso. Nadie nunca lo creyó y se ha comprobado que todo era una estrategia. Nada que objetar, el juego es así, como el póker del mentiroso, muy extendido entre «traders» y «brokers» en su día. Era una especie de juego de los chinos, pero con la numeración de billetes de dólar, que había que deducir a través de preguntas y respuestas en donde imperaba la mentira. Todo, además, muy rápido y con apuestas millonarias «y sin lágrimas» por parte del perdedor.

El BBVA ha cambiado las condiciones de su oferta. Ha subido el precio que pagará y valora las acciones del Sabadell en 3,39 euros, con una mejora del 10%, pero desaparece el abono en metálico de 0,7 céntimos y toda la transacción se realizará con canje de títulos. Los accionistas del Sabadell, por lo tanto, recibirían acciones del BBVA si acuden a la OPA. Los gestores de la entidad que preside Carlos Torres aseguran que se trata de una oferta óptima, muy generosa y una gran oportunidad. A los de la entidad catalana, que preside Josep Oliu, les parece todo lo contrario, muy raquítica y la rechazan de plano. En el BBVA alegan que, gracias a la OPA, los títulos del Sabadell ya se han disparado de precio. En la entidad opada insisten en que todavía vale por lo menos un 30% más. Banqueros contra banqueros. La historia dice que el pez grande, BBVA, suele comerse al chico, Sabadell, que a veces logra escabullirse. Los precedentes también indican que las OPAS más efectivas son las que se pagan con dinero en metálico y no con «papelitos», intercambio de acciones, siempre de valor futuro incierto. Ahora, todo depende de la decisión de los accionistas, muchos de ellos –los minoritarios sobre todo– atrapados en medio del auténtico póker del mentiroso que juegan los responsables del BBVA y del Sabadell y en el que comes o eres comido, según Michael Lewis.