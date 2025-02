El bufón de Ryanair y el ministro loco comunista

El pintoresco presidente de Ryanair ha ofrecido otra de sus payasadas. Es cierto que nos tiene acostumbrados a ello y acaba consiguiendo sus objetivos. No hay duda de que Bustinduy es un ministro comunista, pero es un exceso llamarle loco y no creo que sea un payaso. En cualquier caso, tengo buena opinión de las personas que se dedican a entretener a la gente. Es una actividad que no me gusta, pero que respeto. No creo que exista un payaso mayor que O’Leary. Es posible que sea un buen empresario, pero es un histrión demagogo y populista. Ha tenido éxito con su compañía de vuelos de bajo coste, pero no le importa hacer el ridículo con tal de conseguir notoriedad. Es un auténtico payaso en el sentido más peyorativo del término. La única aportación reseñable de su última fantochada es que nos ha recordado que existe un ministro cuya cartera tiene el pomposo nombre de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bustinduy es un pijo comunista de manual que hubiera sido purgado en la URSS y sus satélites sin que les temblara la mano a sus líderes.

El comunismo no está bien visto en las democracias. Es lo mismo que el fascismo. No entiendo que alguien defienda la existencia de una abominación tan enorme como un partido con esa ideología. Es cierto que tuvo una notable influencia en el mundo intelectual y algunos sectores de las clases más acomodadas. Hay que reconocer que queda bien decir que eras comunista en la universidad. La gente piensa que estos planteamientos van acompañados de una firme defensa de las clases trabajadoras y una mayor sensibilidad social. Lo sucedido en todos los países comunistas lo desmiente. Uno de los problemas graves que tiene la política exterior de este Gobierno es contar desde hace tantos años con un socio como Sumar. Los únicos países en los que tiene ascendiente son los controlados por la izquierda radical, así como con la ambiciosa Ursula von der Leyen, cuyo encumbramiento es uno de los mayores errores del PPE. No dice mucho de la UE tenerla como presidenta, pero supongo que nos tendremos que acostumbrar al liderazgo de los mediocres. Lo único que importa es el relato, trepar y la propaganda.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).