Caja Koldo en Ferraz

Como era de suponer, los testimonios del exgerente del PSOE Mariano Moreno y de la empleada en Ferraz, Celia Rodríguez, en el Tribunal Supremo han cumplido con el objetivo de apuntalar la versión del partido sobre su financiación legal. Han mantenido que Koldo García era la persona clave, la que recibía el dinero en efectivo para luego distribuirlo entre el equipo del exministro Ábalos. Por supuesto, no había descuadre y todo estaba justificado. Pero Moreno ha admitido que las entregas se hacían sin comprobación alguna y, aunque ha negado que se dieran billetes de 500 euros, no ha podido probarlo. Ninguno ha aportado evidencia que corroborara sus palabras. Lo sabido es que Ferraz manejó en ese circuito oscuro y sin fiscalizar al menos un millón de euros en billetes para los cabecillas socialistas. Una práctica incompatible con los estándares de transparencia de una contabilidad homologable.