Las caras de la noticia 15 noviembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Editorial
MADRID.-Florentino Pérez, sobre Mastantuono: &quot;Llega uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos&quot;
FLORENTINO PÉREZ▲

Presidente de ACS

Grandes perspectivas para ACS. ACS espera un enorme crecimiento para su filial norteamericana Turner en 2026 y en el futuro y subraya las óptimas oportunidades que van a surgir en el ámbito de la defensa en el espacio de Europa, especialmente en Alemania, donde se han duplicado los pedidos.

Entrevista con Gregorio Marañón y Beltrán de Lis, Marqués de Marañón (II). Abogado, empresario y académico.
GREGORIO MARAÑÓN▲

Presidente del Teatro Real

El Real, reconocido en los Óscar de la ópera. El Teatro Real ha sido galardonado con el International Opera Awards de Sostenibilidad, conocidos como los Óscar de la ópera, en reconocimiento a sus actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la cubierta e interior de su edificio y por reducir su huella de carbono.

Íñigo Errejón contraataca y pide que se investigue a Elisa Mouliaá por un delito de obstrucción a la Justicia
ÍÑIGO ERREJÓN

Ex dirigente de Sumar

Procesado por un presunto delito de agresión sexual. El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

