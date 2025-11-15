Editorial
Las caras de la noticia 15 noviembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
FLORENTINO PÉREZ▲
Grandes perspectivas para ACS. ACS espera un enorme crecimiento para su filial norteamericana Turner en 2026 y en el futuro y subraya las óptimas oportunidades que van a surgir en el ámbito de la defensa en el espacio de Europa, especialmente en Alemania, donde se han duplicado los pedidos.
GREGORIO MARAÑÓN▲
El Real, reconocido en los Óscar de la ópera. El Teatro Real ha sido galardonado con el International Opera Awards de Sostenibilidad, conocidos como los Óscar de la ópera, en reconocimiento a sus actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la cubierta e interior de su edificio y por reducir su huella de carbono.
ÍÑIGO ERREJÓN▼
Procesado por un presunto delito de agresión sexual. El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.
