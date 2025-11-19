Las caras de la noticia: 19 de noviembre de 2025

El presidente de Repsol, Antonio Brufau. A. Pérez Meca Europa Press

ANTONIO BRUFAU▲

La Fundación Repsol entra en Coleo con un 14% del capital social. El presidente de Repsol ha firmado la entrada de la Fundación Repsol en el capital social de la empresa Coleo, especializada en la transformación circular en el sector textil, lo que permitirá abrir nuevas plantas de gestión de residuos.

Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026 Europa Press

MARTA FERNÁNDEZ-MURO▲

Reconocimiento a su trayectoria con el Premio Feroz de Honor. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Premio Feroz de Honor 2026 a la actriz Marta Fernández-Muro, «experta robaescenas y rostro imprescindible del cine español de los ochenta».

El expresidente madrileño Joaquín Leguina Gonzalo Perez La Razón

JOAQUÍN LEGUINA▲

La Audiencia de Madrid falla contra el PSOE. La Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que el PSOE vulneró el derecho de asociación del ex presidente Joaquín Leguina, al considerar que hubo una «dilación injustificada» en el proceso por el que se le suspendió de militancia.