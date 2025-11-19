Acceso

Las caras de la noticia: 19 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

El presidente de Repsol, Antonio Brufau.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau.A. Pérez MecaEuropa Press

ANTONIO BRUFAU▲

Presidente de Repsol

La Fundación Repsol entra en Coleo con un 14% del capital social. El presidente de Repsol ha firmado la entrada de la Fundación Repsol en el capital social de la empresa Coleo, especializada en la transformación circular en el sector textil, lo que permitirá abrir nuevas plantas de gestión de residuos.

Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026
Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026Europa Press

MARTA FERNÁNDEZ-MURO▲

Actriz

Reconocimiento a su trayectoria con el Premio Feroz de Honor. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Premio Feroz de Honor 2026 a la actriz Marta Fernández-Muro, «experta robaescenas y rostro imprescindible del cine español de los ochenta».

El expresidente madrileño Joaquín Leguina
El expresidente madrileño Joaquín LeguinaGonzalo PerezLa Razón

JOAQUÍN LEGUINA▲

Expresidente de la Comunidad de Madrid

La Audiencia de Madrid falla contra el PSOE. La Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que el PSOE vulneró el derecho de asociación del ex presidente Joaquín Leguina, al considerar que hubo una «dilación injustificada» en el proceso por el que se le suspendió de militancia.

