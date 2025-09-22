Editorial
Las caras de la noticia 22 septiembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JOSÉ BOGAS▲
Endesa conecta su planta eólica más grande en España. Endesa ha conectado su mayor planta eólica repotenciada que está ubicada en Ávila, que ha pasado de 22 aerogeneradores a cuatro con mayor producción. Se ha dado una segunda vida a todos los materiales retirados.
ISIDRO FAINÉ▲
Compromiso con la acción social. La Junta de Andalucía y la Fundación «la Caixa» han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones que posibilitará que la entidad bancaria invierta hasta 68 millones de euros en programas e iniciativas dentro de la acción social.
ANTONIO MAÍLLO▼
Sin límites para la miseria moral. Antonio Maíllo declaró que «Gaza es el nuevo Auschwitz» en lo que tiene que ver con «la aniquilación de la población palestina por el Gobierno genocida» y «criminal» de Israel. Cree que le dará rédito sacar a pasear el holocausto, pero no. Solo retrata su catadura moral.
