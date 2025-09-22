Acceso

Las caras de la noticia 22 septiembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
Editorial
El consejero delegado de Endesa, José Bogas
El consejero delegado de Endesa, José Bogas

JOSÉ BOGAS▲

Consejero delegado de Endesa

Endesa conecta su planta eólica más grande en España. Endesa ha conectado su mayor planta eólica repotenciada que está ubicada en Ávila, que ha pasado de 22 aerogeneradores a cuatro con mayor producción. Se ha dado una segunda vida a todos los materiales retirados.

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.

ISIDRO FAINÉ▲

Presidente de la Fundación «la Caixa»

Compromiso con la acción social. La Junta de Andalucía y la Fundación «la Caixa» han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones que posibilitará que la entidad bancaria invierta hasta 68 millones de euros en programas e iniciativas dentro de la acción social.

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes
El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes

ANTONIO MAÍLLO

Coordinador de IU

Sin límites para la miseria moral. Antonio Maíllo declaró que «Gaza es el nuevo Auschwitz» en lo que tiene que ver con «la aniquilación de la población palestina por el Gobierno genocida» y «criminal» de Israel. Cree que le dará rédito sacar a pasear el holocausto, pero no. Solo retrata su catadura moral.

