Las caras de la noticia: 26 de noviembre de 2025

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda Grupo Mutua Madrileña Grupo Mutua Madrileña

IGNACIO GARRALDA▲

Análisis del sistema de pensiones desde el rigor. Garralda ha advertido de que el sistema de pensiones «gasta más de lo que recauda» y ha reclamado una reforma «profunda» y de «consenso» que combine medidas para impulsar los ingresos y para contener el gasto.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ofrece una conferencia-coloquio LUIS TEJIDO Agencia EFE

ENEKO ANDUEZA▼

El tendencioso uso de la tragedia colectiva y la historia. A falta de respuestas a los problemas del presente, la izquierda manosea la tragedia colectiva y la historia. Ha dicho que los herederos del franquismo deben pedir perdón por el bombardeo de Guernica y no el Gobierno.

AMP.-Irene Montero acusa a Feijóo de "poner en serio peligro a las mujeres" al pretender derogar la ley de solo sí es sí Europa Press

IRENE MONTERO▼

El descaro de la autora del mayor ataque contra la seguridad de la mujer. Pocos ataques a la mujer ha habido peores que una ley que benefició y puso en la calle, y aún lo hace, a centenares de depredadores sexuales. Montero, la mano negra del solo sí es sí, ha cargado contra Feijóo por querer derogar su bodrio.