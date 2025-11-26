Editorial
Las caras de la noticia: 26 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
IGNACIO GARRALDA▲
Análisis del sistema de pensiones desde el rigor. Garralda ha advertido de que el sistema de pensiones «gasta más de lo que recauda» y ha reclamado una reforma «profunda» y de «consenso» que combine medidas para impulsar los ingresos y para contener el gasto.
ENEKO ANDUEZA▼
El tendencioso uso de la tragedia colectiva y la historia. A falta de respuestas a los problemas del presente, la izquierda manosea la tragedia colectiva y la historia. Ha dicho que los herederos del franquismo deben pedir perdón por el bombardeo de Guernica y no el Gobierno.
IRENE MONTERO▼
El descaro de la autora del mayor ataque contra la seguridad de la mujer. Pocos ataques a la mujer ha habido peores que una ley que benefició y puso en la calle, y aún lo hace, a centenares de depredadores sexuales. Montero, la mano negra del solo sí es sí, ha cargado contra Feijóo por querer derogar su bodrio.
