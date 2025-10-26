Las caras de la noticia: 26 de octubre de 2025

Florentino Pérez ACS

FLORENTINO PÉREZ▲

ACS levantará en Filadelfia el nuevo estadio de los Sixers y los Flyers.5. ACS, a través de su filial norteamericana Turner, junto a Aecom Hunt, construirán en Filadelfia (EEUU) el nuevo estadio para el equipo de baloncesto de la NBA de Los Sixers y el equipo de hockey sobre hielo de los Philadelphia Flyers.

Ramón García Mateos Instituto Cervantes

RAMÓN GARCÍA MATEOS▲

Galardonado con el XXII Premio Real Academia Española. El jurado de la Real Academia Española, presidido por el director, Santiago Muñoz Machado, ha concedido el XXII Premio RAE a la novela «Cuando el mundo se llamaba Cerralbo», del escritor y profesor salmantino, Ramón García Mateos.

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes MADERO CUBERO/EUROPA PRESS Europa Press

ANTONIO MAÍLLO▼

Busca una cooperación «democrática» reuniéndose con Bildu. El blanqueamiento de Bildu como un defensor más de la Democracia sigue adelante. Ahora es IU la que dice que «ante el avance de la extrema derecha, coincidimos en la importancia de levantar una esperanza democrática basada en la cooperación».