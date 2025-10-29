Las caras de la noticia: 29 de octubre de 2025

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán Iberdrola Iberdrola

Iberdrola dispara un 17% su beneficio y enfila ganancias récord. La empresa líder en energías renovables, Iberdrola, ha obtenido un beneficio de 5.307 millones hasta septiembre y enfila unas ganancias y un dividendo récord en 2025 por mayores inversiones en el Reino Unido y los Estados Unidos..

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras

Inyección extra a los ayuntamientos para reforzar la Policía Local. El Gobierno regional concederá 5,5 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de la Región de Murcia para reforzar la seguridad ciudadana y dotar de más medios a sus policías locales, ha anunciado Fernando López Miras.

Raquel Bonilla - A Tu Salud

A Tu Salud, Premio del Colegio Oficial de Médicos de Toledo. El Colegio Oficial de Médicos de Toledo ha distinguido al suplemento A Tu Salud de LA RAZÓN por su labor en divulgación sanitaria. Con este último reconocimiento el suplemento ya acumula 63 premios.