Las caras de la noticia: 4 de diciembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

La multinacional Inditex celebra su primera junta de accionistas con Marta Ortega al frente del grupo textil
Inditex logra un beneficio histórico en el tercer trimestre. La compañía que dirige Marta Ortega ha logrado un beneficio récord de 4.622 millones de euros con un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior, por encima de la previsión de los analistas, y se ha disparado un 7% en bolsa.

MARÍA ROSARIO JIMÉNEZ RUBIO▲

Registradora de la propiedad

Nueva decana de los Registradores de España. María Rosario Jiménez Rubio ha tomado posesión como decana del Colegio de Registradores de España, asumiendo el relevo de María Emilia Adán García, quien ha ejercido la máxima representación colegial en los últimos ocho años.

Presidenta de Amama

La Justicia desmonta la campaña contra la Junta de Andalucía por los cribados de cáncer. La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la asociación Amama, que preside Claverol, por el falso borrado y modificación de historiales de mujeres con cáncer. No vale todo en política, pero la izquierda lo intenta.

