Editorial
Las caras de la noticia: 9 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
CARLOS ALCARAZ▲
Regresa al número uno 729 días después. Tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, el español retorna al número uno del mundo 729 días después. Lo hará con una renta de 760 puntos sobre Jannik Sinner. El campeón de seis grandes aspira a terminar la temporada por segunda vez al frente del circuito.
LUIS DE LA FUENTE▲
España acumula 27 partidos consecutivos invicta. La exhibición del equipo nacional en su goleada en Turquía (0-6) ha servido para ampliar un encuentro más su gran estado de forma. Atraviesa en estos momentos la segunda mejor racha de partidos invicta de su historia: 27.
ARNALDO OTEGI▼
El humor negro de un personaje siniestro, socio del sanchismo. A propósito del bulo guerracivilista del sanchismo contra Miguel Tellado, Otegi ha comentado: «El PP y Vox siempre han tenido muchas “fosas” en común». Este terrorista siniestro está donde está gracias a un presidente que lo ha blanqueado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar