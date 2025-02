La corrupción en el entorno socialista

Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura basada en la corrupción que afectaba al PP. Es cierto que fue una enorme manipulación, porque Rajoy y su equipo no tenían nada que ver. Era algo del pasado, pero una frase en una sentencia sirvió de excusa para que se desatara una implacable campaña de la izquierda para justificar que había que acabar con el Gobierno del PP. No importa que se basara en una gran mentira, porque en estos tiempos de la política fluida y el relato por encima de todo no importa la verdad. La presión fue tan enorme que el PNV traicionó a Rajoy, aunque había apoyado los Presupuestos. Nunca he criticado la moción de censura porque era legal. Sánchez aprovechó la oportunidad y le salió bien. Es cierto, también, que la izquierda política y mediática no había recibido con simpatía la victoria del PP en 2011 con mayoría absoluta y sometió a Rajoy a un cerco permanente. En aquellos tiempos sí que le importaba el cumplimiento de los compromisos electorales y no se paraba de hablar de la pobreza infantil y energética, las pensiones, el paro, los indicadores macroeconómicos, la corrupción o el precio de la vivienda.

Es algo que ahora no merece ninguna campaña contra el Gobierno socialista comunista, porque el preciado bien a proteger es la continuidad de Sánchez. Es fácil imaginar qué sucedería si gobernara el PP y un exministro estuviera en la situación de Ábalos, si la mujer y el hermano del presidente del Gobierno estuvieran siendo investigados, qué leeríamos y escucharíamos sobre la corrupción o cuál sería la reacción de los sindicatos porque no se manifestarían o atacarían a la oposición como hacen actualmente. Es fácil saber cuál sería la reacción si el líder del PP denominara cambios de opinión a las mentiras. No creo que hubiera durado seis años como lleva Sánchez. Ahora ya no levantan la bandera contra la pobreza energética e infantil, porque gobierna la izquierda. Por supuesto, los escándalos que afectan al PSOE hubieran provocado que el PNV retirara la confianza a un gobierno del PP, pero el líder del PSOE puede estar tranquilo porque Ortuzar y Esteban coinciden en que están al servicio del sanchismo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)