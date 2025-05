«Ateísmo ideológico. La ruina de las ideologías» (Ed. Arzalia, 2021) –disculpen la autocita–, es un ensayo que yo misma escribí tratando de explicar por qué las ideologías –hoy– impiden el desarrollo del mundo. Centré mi análisis en cómo la ideología sustituyó a la religión en las sociedades modernas. Propuse «separar» la ideología del Gobierno de los Estados de igual manera en que, llegada la historia a un punto máximo de deterioro, se expulsó a la religión del poder ejecutivo. Me preguntaba por qué los votantes continúan depositando su confianza en políticos corrompidos, malvados, ineptos…, deduciendo que la ideología no debe sustituir al raciocinio. Concluí que los ciudadanos son «creyentes» que «ven» lo que «creen»; no aceptan la realidad, sino lo que su fe –en boca del líder sacerdotal de su religión ideológica– les ordena que «deben» creer. Por supuesto, el libro no satisfizo a nadie, y molestó a todo el mundo (marca de la casa), ¡pretendía arruinar el «negocio» ideológico! Aunque el reciente Gran Apagón eléctrico que sumió a España (aún más) en la oscuridad, prueba que, ante nuestros ojos ideológicamente invidentes, están sustituyendo a los ingenieros eléctricos por ingenieros sociales; a ingenieros de sistemas industriales por ingenieros sociales; a ingenieros de caminos, canales y puertos por ingenieros sociales; a los ingenieros nucleares por ingenieros sociales; a los ingenieros biomédicos por ingenieros sociales, a los ingenieros aeronáuticos por ingenieros sociales... Lamentablemente, lo que diagnosticaba mi ensayo. Con resultados catastróficos. Por fortuna, empieza a cundir la sospecha entre algunos votantes avispados que se preguntan si, en ocasiones, detrás de directrices aparentemente «ideológicas», no habrá meros intereses espurios, esto es: puramente monetarios, producto de la corrupción en los «negocios». Pero, ¡calma!, ¿no está Pedro Sánchez presidiendo el Gobierno, Teresa Rivera vicepresidiendo la UE, Sara Aagesen de ministra de Transición Ecológica, Beatriz Corredor de presidenta de Red Eléctrica, Concepción Sánchez de Directora General de Operaciones de Red Eléctrica…? Pues, ni la ciudadanía mansa que baila durante las catástrofes entiende cómo, con tantos insignes al mando, puede haberse producido un colapso energético. (O los que vendrán).