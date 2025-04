Cuerpo, un político serio en la corte sanchista

Espero no perjudicarle, pero Sánchez debería limpiar el Consejo de ministros y poner a Carlos Cuerpo como vicepresidente económico. Hay demasiada gente que sobra y no le aportan nada. Es cierto que resulta gratificante, supongo, escuchar las loas y alabanzas desaforadas de Diana Morant y Fernando Grande-Marlaska, pero no le aportan nada. La primera es mejor que la envíe a Gandía y el otro a su casa, porque provoca un rechazo generalizado en el mundo judicial. Le sucede lo mismo que a Conde-Pumpido. La lista de inútiles e incompetentes es larga. Hay algunos que ni siquiera en su casa saben que son ministros. En el caso de Pilar Alegría siento mucho los ataques injustos e impresentables que recibe en las redes sociales. Hay gente que se esconde en el anonimato para vomitar mentiras e insultos. Alegría no se merece sufrir a esas hordas de repugnantes indeseables. Otra cosa distinta es que está chamuscada y es el fiel reflejo de la chapucera política de comunicación del Gobierno. No entiendo cuál es el beneficio que obtiene Sánchez manteniendo a una colección de mediocres y pelotas en lugar de rodearse de personas preparadas como el ministro de Economía.

El problema de organizar una auténtica corte de los milagros formada por políticos mediocres, paniaguados, mercenarios y lobistas es que ofrece una imagen lamentable. Es cierto que repiten cualquier idea como auténticos papagayos, pero es una mala estrategia de comunicación. El pensamiento único se ha impuesto en la corte sanchista. Mi perra Lolita es más lúcida que algunos miembros del Gabinete y es, por supuesto, más leal. Todo el mundo habla bien de Cuerpo. Y es sorprendente que sepa economía. Las veces que hemos coincidido me ha causado una excelente impresión y podría ser, perfectamente, un buen vicepresidente económico del PP. No me parece que sea socialista. Es algo que dice mucho en su favor, porque es un área clave y se necesita gente creíble al frente. Había puesto mis esperanzas en un cambio de actitud de la vicepresidenta Montero, pero ha decidido perseverar en el error y se comporta como una auténtica hooligan. Cualquier día aparece con una camiseta de Sánchez y desbanca a Morant y Marlaska como pelotas oficiales. Por tanto, debería apostar por Cuerpo y buscar gente como él.

Francisco Marhuenda.De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)