La desvergüenza de Montero

A veces tengo la vana esperanza de pensar que los sanchistas no creen lo que dicen, pero cuando escucho a la gran hacendista Montero, probablemente la mejor de la Historia, llego a la conclusión de que tanta mentira les conduce a un estado de confusión absoluta. Sus ataques a los consejeros del PP fueron penosos. No podían legitimar con su presencia una reunión vergonzosa y lamentable del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sánchez ha comprado la presidencia del Gobierno con sus cesiones a las formaciones separatistas, pero lo que no puede esperar es el apoyo del PP que ganó las elecciones y es un partido que tiene un proyecto nacional. No quiere que España sea un conjunto de reinos de taifas al servicio del chiringuito de Sánchez. Este Gobierno no tiene una política nacional, sino que está al servicio de los independentistas. Es una marioneta que se mueve a partir de los deseos de Junqueras y Puigdemont, aunque Sánchez, como buen trilero, les mete goles siempre que puede. En este caso es al revés. Ha decidido perdonar a Cataluña una pasta gansa que pagaremos entre todos. Es primar la mala gestión y el despilfarro más descarado y escandaloso. Este regalo se quiere camuflar intentando comprar al resto de las comunidades perdonándoles deuda. Es lo habitual en Sánchez que cree que todo se puede comprar y vender. Se equivoca, hay una España que se alza contra la indignidad levantando, precisamente, la bandera de la dignidad. Es negarse a todo aquello que busca demoler el Estado de Derecho y la separación de poderes. La vicepresidenta Montero tuvo otra de las salidas de tono que le caracterizan definiendo, desde su partidismo más sectario y fanático, la decisión de las autonomías de no avalar la nueva tropelía sanchista como «una cobardía, un esperpento, una deslealtad histórica y una gravísima dejación de funciones». Es justo al revés. El sanchismo es profundamente cobarde con los fuertes y por eso se rinde cuando es amedrentado por ERC, Junts o los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Montero es la reina del esperpento y lo hace con una tenacidad asombrosa. No hay más que escucharla, porque solo cabe pensar lo osada que es la ignorancia. Es profundamente desleal con España.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).