España pasa a negro

Es increíble que en 2025 se produzca un apagón tan impresionante y la reacción sea tan patética. Lo que me causo más inseguridad fue la comparecencia de Sánchez asegurando que los ministerios afectados estaban trabajando desde el primer momento. Con su falta de preparación y competencia, así como de los políticos de partido colocados en las empresas públicas, como sucede con Red Eléctrica, hay que preparase para lo peor y encomendarnos al Santísimo para que nos saque del lío. Como es normal escuche íntegramente la comparecencia sin preguntas y con la cartela final de «Acción de Gobierno». Este modelo de declaración para que tomemos nota como si fuera el jefe del Estado dice muy poco de la dignidad de los periodistas. Es verdad que no cabe una respuesta conjunta, ya que los medios afectos al régimen están para ayudar y por eso les llenan de publicidad. No tiene ningún sentido que no se permitan preguntas y es otra muestra del despotismo con que actúa Sánchez como si fuéramos vasallos y no ciudadanos.

Es evidente que lo sucedido no es culpa del Gobierno y es curioso que pidiera que acudiéramos a la información oficial. Nada mejor que recuperar el viejo NODO del franquismo, no sea que las redes sociales nos confundan y no tengamos criterio para discernir entre la verdad y la mentira. Eso de considerar que los ciudadanos no somos mayores de edad me llama la atención. Con todos los líos que afectan a La Moncloa, el Gobierno y el partido lo mejor es que lleve a negro a todos los medios de comunicación y se quede con TelePSOE y aquellos que el multimillonario José Miguel Contreras autorice su publicación. Es bueno recordar que le gustaría imponer un nuevo marco legal para silenciar cualquier voz discrepante que le incomode y cuenta con el sanchista Conde-Pumpido para declarar constitucional cualquier disparate. El apagón debería provocar alguna destitución entre los cargos políticos nombrados a dedo en las empresas públicas, aunque no sucederá. Mi capacidad para opinar sobre esta materia es similar a la que tiene la presidenta de Red Eléctrica cuyo único mérito es haber sido ministra socialista y, supongo, haber pagado el recibo de la luz. El problema de las empresas públicas es que no se buscan personas expertas.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)