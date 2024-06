La primera hija biológica del matrimonio que formaron Brad Pitt y Angelina Jolie acaba de solicitar, justo cuando ha cumplido la mayoría de edad, prescindir del apellido de su padre. Ya son cuatro los no quieren saber nada de su padre. Shiloh Pitt-Jolie pasará a llamarse simplemente Shiloh Jolie y así lo ha pedido incluso a la justicia. Alguno de sus hermanos ya ha dejado de usarlo, como Vivienne, que trabaja como asistente en un musical de Broadway y que firma sin rastro de ser hija de su padre. Sea o no por la vía legal, parece claro que los hijos mayores de la ex pareja han tomado parte y, de manera contundente, del lado de su madre. Hace sólo unos meses hacía lo propio Zahara. Subida en un escenario, se presentó a sus compañeros de universidad con el apellido Jolie. Pax todavía no sabemos si también renegará del actor pero, en el último Día del Padre, le «felicitó» en su cuenta de Instagram llamándole imbécil, despreciable y añadía algo mucho más complicado. Le echa en cara que sus cuatro hijos pequeños tiemblan de miedo ante su presencia, que hace de la vida de las personas que tiene cerca un verdadero infierno y que, algún día, toda esa verdad saldrá a la luz. La pareja, ojo, comparte custodia. Los abogados de Angelina Jolie siguen empeñados en demostrar que el maltrato de Pitt hacia su familia comenzó mucho antes de aquel vuelo en 2016 en el que la pareja saltó por los aires. En ese avión privado se supone que fue la primera vez en la que el actor pegó a sus críos, pero su ex mujer afirma, por medio de una demanda, que todo empezó mucho antes con ella. La tensa situación familiar viene de lejos: el proceso de divorcio continúa sin finalizar por la falta de acuerdos económicos entre el ex matrimonio. El actor dice que ha sido ella la que ha manipulado a los jóvenes en su contra mientras que la actriz consigue que sus hijos tomen partido a su lado. Y ahora les pregunto: si Brad Pitt no fuera como es, tan bello y tan seductor, ¿podría seguir con un expediente personal sin mácula a pesar de lo que dicen Angelina Jolie y sus hijos?