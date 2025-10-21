Gürtel frente a las cloacas del sanchismo

Tengo que reconocer los esfuerzos que hacen los medios del régimen para defender a Sánchez. Una de sus esperanzas es contraponer la Gürtel y la Kitchen a la gran cantidad de repugnante basura que vamos conociendo. La estrategia para defender a su familia, su partido y su Gobierno es afirmar que Ábalos y Koldo son dos golfos mientras que no hay nada contra Santos Cerdán. Por supuesto, que sufre un insoportable acoso de la fachosfera. El otro día escuchaba a uno de sus aliados socialistas defender estas ideas para minimizar los daños. Nada que ver con lo que hacían y decían contra el PP y sus dirigentes. Eran culpables hasta que se demostrase lo contrario y cuando no lo eran igualmente los seguían atacando. Me gusta recordar que los medios de comunicación, los periodistas y los lobistas sanchistas se juegan mucho con la continuidad de Sánchez. Por ello, mantendrán vivo el escándalo de la Gürtel hasta la extenuación, aunque sea un tema viejo. La manipulación judicial y la reacción de los aliados del PSOE, tanto judiciales como periodísticos, fueron los que acabaron con Rajoy.

Las cloacas del sanchismo son peor de lo que imaginábamos. Por supuesto, nunca esperé que esa colección de aprovechados y garrulos fueran ejecutores exquisitos sino auténticos mamporreros. No hay más que ver el lenguaje, el comportamiento y las gestiones que realizaba una mindundi como la fontanera Leire Díez. Es cierto que está al nivel de Koldo, pero hay que preguntarse por qué fueron elegidos todos ellos por Sánchez. Por más que intenten aislar al inquilino de La Moncloa de sus colegas, la realidad es la que es. Es evidente que prefirió tener a su lado a gente como Ábalos o Cerdán que a profesionales preparados y con buenas formaciones, ya que no serían unos ejecutores de sus órdenes. El problema es que les gustaba mucho el dinero y alguno quería ser, sobre todo, un auténtico atleta sexual que iba de cama en cama. La tal Leire es una impresentable que lideraba las cloacas sanchistas con una zafiedad impresionante y lo hacía en nombre del presidente del Gobierno. Las acusaciones que hace el fiscal Stampa, una persona decente y un buen jurista, merecen mayor credibilidad que esas personas que formaban el círculo íntimo de Sánchez.